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12:40, 30 июля 2024Россия

Российская дошкольница завела трактор и сбила младшего брата

В Оренбургской области дошкольница завела трактор и сбила младшего брата

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Чкалов Оренбургской области дошкольница завела трактор и сбила младшего брата. Об этом сообщил региональный портал 56.ru.

По данным российского издания, пятилетний мальчик с травмами оказался в больнице. Удалось установить, что его старшая сестра, когда родители отвлеклись, сумела завести трактор, стоявший на дачном участке, и совершила наезд на ребенка.

Медики, оказавшие помощь пострадавшему, передали информацию о случившемся в полицию.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на станции Полтавская десятилетнюю школьницу переехал поезд на глазах у отца. Машинист долго подавал звуковые сигналы, пытался затормозить, но не смог избежать наезда. Ребенка спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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