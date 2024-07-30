Российская дошкольница завела трактор и сбила младшего брата

В Оренбургской области дошкольница завела трактор и сбила младшего брата

В поселке Чкалов Оренбургской области дошкольница завела трактор и сбила младшего брата. Об этом сообщил региональный портал 56.ru.

По данным российского издания, пятилетний мальчик с травмами оказался в больнице. Удалось установить, что его старшая сестра, когда родители отвлеклись, сумела завести трактор, стоявший на дачном участке, и совершила наезд на ребенка.

Медики, оказавшие помощь пострадавшему, передали информацию о случившемся в полицию.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на станции Полтавская десятилетнюю школьницу переехал поезд на глазах у отца. Машинист долго подавал звуковые сигналы, пытался затормозить, но не смог избежать наезда. Ребенка спасти не удалось.