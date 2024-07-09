В российском регионе десятилетнюю школьницу переехал поезд на глазах у отца

В Краснодарском крае десятилетнюю школьницу переехал поезд на глазах у отца

В Краснодарском крае на станции «Полтавская» десятилетнюю школьницу переехал поезд на глазах у отца. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Как выяснило издание, мужчина с дочерью переходили пути в неположенном месте в российском регионе. Машинист долго подавал звуковые сигналы, пытался затормозить, но не смог избежать наезда. Подростка спасти не удалось.

МВД начало проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в подмосковном Подольске граффитчик угрожал оружием охраннику, мешавшему его друзьям рисовать.

Еще раньше в Сочи мужчина устроил стрельбу из автомата, находясь за рулем Mercedes-Benz. Россиянина отправили под административный арест на десять суток.