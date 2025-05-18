Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 18 мая 2025Экономика

В ряде российских регионов объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье ожидаются сильные порывы ветра и грозы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В этих субъектах в воскресенье, 18 мая, ожидаются сильные порывы ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Жители столицы и Подмосковья могут столкнуться с порывами ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в ряде районов области возможны грозы. Желтый уровень погодной опасности сохранится в ближайшие часы и продлится до 21:00 по московскому времени.

Столичные власти попросили горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Москвичей и жителей области также призвали быть бдительными на улице. С сильными порывами ветра и грозами могут столкнуться граждане, проживающие в Брянской, Ярославской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня. Метеоролог отметил, что устойчиво солнечной погоды в столице и в целом в регионах Центральной России не будет до наступления календарного лета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    В российском городе водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь

    Министр культуры России не смогла участвовать в церемонии интронизации Папы Римского

    Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

    Появились подробности о новом раунде переговоров по Украине

    СК проведет проверку по факту драки в Махачкале

    В России высказались о продолжении переговорного процесса с Украиной

    Во Франции захотели разрешить эвтаназию

    Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

    Жители российской многоэтажки пожаловались на кроличий беспредел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости