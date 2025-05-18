В ряде российских регионов объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье ожидаются сильные порывы ветра и грозы

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В этих субъектах в воскресенье, 18 мая, ожидаются сильные порывы ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Жители столицы и Подмосковья могут столкнуться с порывами ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в ряде районов области возможны грозы. Желтый уровень погодной опасности сохранится в ближайшие часы и продлится до 21:00 по московскому времени.

Столичные власти попросили горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Москвичей и жителей области также призвали быть бдительными на улице. С сильными порывами ветра и грозами могут столкнуться граждане, проживающие в Брянской, Ярославской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня. Метеоролог отметил, что устойчиво солнечной погоды в столице и в целом в регионах Центральной России не будет до наступления календарного лета.