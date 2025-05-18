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05:33, 18 мая 2025Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» подсчитали затраты ВСУ на борьбу с ними

На ликвидацию группы Аида спецназа «Ахмат» ВСУ потратили более $4 млн.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили вооружений на четыре миллиона долларов в попытках ликвидации группы Аида российского спецназа «Ахмат». Об этом сообщается в Telegram-канале группы «Дневник Мракоборцев Z».

Уточняется, что по бойцам, среди прочего, запускались управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как итог, во время боев в Курской области из-за осколочных ранений командир группы с позывным Аид полностью потерял болевую чувствительность в правой руке, а после ранения в голову было потеряно обоняние и вкусы.

В марте командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал очередное ранение Аида. «Для него это, я не знаю даже, какое ранение. Все нормально, ничего сверхъестественного», — заверил он. Позднее Аид записал видео, в котором пошутил, что у него в голове появилась «вольфрамовая начинка», которая будет помогать ему думать.

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