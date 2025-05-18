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10:43, 18 мая 2025Мир

В США описали новый принцип внешней политики Трампа

The Guardian: Трамп готов сотрудничать со странами в обмен на инвестиции
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа проводит внешнюю политику на основе принципа «плати, чтобы получить доступ». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывших американских чиновников.

«Трамп вывесил табличку "Продается" перед Белым домом», — прямо указал гендиректор State Democracy Defenders Fund, посол в Чехии при Бараке Обаме Норм Эйзен.

По словам Эйзена, Трамп готов сотрудничать с теми странами, кто ему может больше заплатить. Подобная конкуренция возникла сейчас, во время визита президента США в страны Персидского залива, когда и Катар, и ОАЭ стали предлагать американскому лидеру различные подарки и инвестиции в обмен на поддержку.

Ранее Трамп назвал величайшим торговцем президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер гораздо лучше его разбирается в торговых вопросах.

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