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04:03, 18 мая 2025Мир

В США предсказали последствия разговора Трампа и Путина для Украины

Подполковник Дэвис: Разговор Трампа и Путина может оставить Украину ни с чем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора могут договориться о невыгодной для Украины сделке. Такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он предположил, что возможное соглашение лидеров оставит Киев ни с чем. «Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже», — считает эксперт.

Он отметил, что Украину могут поставить перед выбором: либо согласиться на переговоры, либо продолжать боевые действия, которые могут привести к военному поражению.

Дэвис подчеркнул, что сама возможность разговора Путина и Трампа станет поворотной точкой. «И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день», — заключил он.

Ранее Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным запланирован на понедельник, 19 мая. В ходе беседы политики обсудят урегулирование конфликта на Украине. После этого американский лидер созвонится с Зеленским и представителями стран НАТО.

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