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13:12, 18 мая 2025Бывший СССР

В центре украинского города на стене написали девиз спецназа «Ахмат»

Алаудинов: В центре Сум на альтанке неизвестные написали девиз «Ахмат — сила»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В центре украинского города Сумы неизвестные написали на стене одного из зданий девиз спецназа «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил соратник главы Чечни Апти Алаудинов.

Фраза «Ахмат — сила» была нанесена на стене альтанки (сооружение, своим видом напоминающее беседку, его используют для отдыха и наблюдением за пейзажем), расположенной на Покровской площади в центральной части Сум. Надпись сделали красной краской.

Алаудинов назвал местных жителей «братьями» и пообещал им «скорый приход» российских военных. «Ждите нас, братья! Мы не забыли про вас и обязательно придем», — резюмировал Алаудинов. При этом сам город Сумы он назвал русским и призвал горожан дождаться армии РФ.

Ранее Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» не оставили ни одного участка в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что военнослужащие этого подразделения «стоят до конца». По его словам, для ахматовцев не существует такого понятия, как отступить, отойти. Именно это положение является для них главной боевой установкой.

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