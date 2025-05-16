Соратник Кадырова раскрыл установку бойцов «Ахмата»

Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не оставили ни одного участка в зоне СВО

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл установку бойцов спецназа «Ахмат». Он отметил, что военнослужащие стоят до конца. Свои комментарии спикер изложил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для ахматовцев не существует такого понятия, как отступить, отойти. По словам чеченского командира, они не оставили ни одного участка в зоне боевых действий.

«"Ахмат" сможет отойти, если он умер, к небу, к Всевышнему, но не отойти, оставив позиции, отдав их врагу», — сказал Алаудинов.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ Апти Алаудинов обратился к россиянам. Он призвал население страны не делиться на национальности и не делать различий по вероисповеданию.

Еще раньше генерал-лейтенант Апти Алаудинов признался, что с большим уважением относится к украинцам.