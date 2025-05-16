Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 16 мая 2025Россия

Соратник Кадырова раскрыл установку бойцов «Ахмата»

Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не оставили ни одного участка в зоне СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл установку бойцов спецназа «Ахмат». Он отметил, что военнослужащие стоят до конца. Свои комментарии спикер изложил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для ахматовцев не существует такого понятия, как отступить, отойти. По словам чеченского командира, они не оставили ни одного участка в зоне боевых действий.

«"Ахмат" сможет отойти, если он умер, к небу, к Всевышнему, но не отойти, оставив позиции, отдав их врагу», — сказал Алаудинов.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ Апти Алаудинов обратился к россиянам. Он призвал население страны не делиться на национальности и не делать различий по вероисповеданию.

Еще раньше генерал-лейтенант Апти Алаудинов признался, что с большим уважением относится к украинцам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Опубликовано видео

    Россиянин спрятал наркотики в Библии и был задержан

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Раскрыт принцип минирования ВСУ Курской области

    Оценен рост цен на кондиционеры

    Из стены средневековой церкви выпали 12 замурованных внутри скелетов

    Один из главных импортеров российской нефти резко снизил ее закупки

    Раскрыта позиция России по присутствию представителей США на встрече с Украиной

    Житель ЛНР рассказал на видео о заставившей его работать на спецслужбу Украины жене

    Опасные вирусы добрались до Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости