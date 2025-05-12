Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

Генерал Алаудинов призвал население России не делиться на национальности

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал население России не делиться на национальности. Его обращение было опубликовано в Telegram-канале.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова также рекомендовал гражданам не делать различий по вероисповеданию.

«Могу призвать наше население только к тому, чтобы они не сомневались. Не сомневайтесь — победа, она за нами. И это вопрос однозначный», — заявил Алаудинов.

До этого чеченский командир признался, что с большим уважением относится к украинцам.

Он настаивал на том, что украинцы в большинстве своем очень добрые люди. По его мнению, некие организации воздействовали на нацию большими деньгами.

Еще раньше генерал-лейтенант рассказал, что Вооруженные силы Украины в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы армии России.