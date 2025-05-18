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02:25, 18 мая 2025Интернет и СМИ

В Женеве заявили о росте числа мошеннических колл-центров на Украине

GITOC: Рост числа мошеннических колл-центров на Украине вызывает обеспокоенность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Hahn / Unsplash

На Украине резко выросло число мошеннических кол-центров. Об этом говорится в докладе женевской организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

Эксперты отмечают, что такая тенденция вызывает обеспокоенность. Отмечается, что колл-центры привлекают украинскую молодежь, обещая зарплату, которая значительно превышает средний уровень. При этом на практике многие сотрудники обнаруживают, что выплаты меньше ожидаемых. Кроме того, говорится в докладе, для удержания работников часто используются запугивание и физическое насилие.

Помимо этого эксперты GITOC указали, что на Украине растут производство и продажи запрещенных веществ.

Ранее на Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, выманивавших деньги у казахстанцев. Аферисты выдавали себя за представителей банков и правоохранительных органов, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана.

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