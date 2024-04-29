Украинцев задержали за вымогательство денег у казахстанцев

МВД Казахстана: задержано более 30 украинцев, выманивавших деньги у казахстанцев

На Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, выманивавших деньги у казахстанцев. Об этом сообщает Polisia.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Шынгыса Алекешева.

Отмечается, что аферисты выдавали себя за представителей банков и правоохранительных органов, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана.

Алекешев рассказал, что в результате совместных усилий украинских, чешских и казахстанских правоохранителей были ликвидированы две транснациональные преступные группы, занимавшиеся интернет-мошенничеством.

В начале апреля ФСБ и МВД задержали участников преступной группы, причастных к организации узла связи для украинских мошенников. Их обвиняют в причастности к хищению денег у граждан России.