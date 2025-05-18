Вильфанд исключил начало дождей с песком в Москве

Вильфанд: Прошедший в Крыму дождь с песком не дойдет до Москвы

Дождь с песком, который прошел в Крыму, не дойдет до центра европейской части России. Начало песчаных дождей в Москве исключил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Дождь с песком, так называемая пыльная буря, поднялась в Северной Африке и перенеслась вчера по южной периферии циклона, до юга европейской России, до Крыма. (…) До Москвы явление не дойдет, столица может чувствовать себя спокойно», — сказал он.

Специалист объяснил, что такое явление — редкость. Дожди с песком возникают из-за движения воздушных масс из пустынных регионов в районы, где происходят конвективные процессы. Влажность воздуха и частицы пыли способствуют формированию дождя с песком.

Ранее стало известно, что южный циклон из Северной Африки принес в Крым дождь с песком.