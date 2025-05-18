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15:11, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки по обнаружению «российских шпионов»

Телеканал LCI назвал глупыми выделенные Латвией черты «российских шпионов»
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Французский телеканал LCI высмеял доклад латвийской разведки с описанием типичного «российского шпиона».

Ведущий в эфире новостной программы зачитал выдержки из советов разведки прибалтийской республики, что вызвало смех гостей студии. Так, вычислить «потенциального шпиона из России» можно по военной, спортивной или туристической одежде в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками и униформой.

Кроме того, на шпиона укажут короткие волосы и атлетическое телосложение, а также неопрятный вид и нечистоплотность. По мнению ведущего, данное описание кажется карикатурным и даже глупым. При этом присутствующий в зале эксперт задался вопросом, как в Латвии собираются отличать русского от украинца.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен также высмеял рекомендации разведки Латвии. «Обоснованные опасения или массовый психоз?» — задался он вопросом, посоветовав латышам «поискать русских под кроватью».

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