Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки по обнаружению «российских шпионов»

Телеканал LCI назвал глупыми выделенные Латвией черты «российских шпионов»

Французский телеканал LCI высмеял доклад латвийской разведки с описанием типичного «российского шпиона».

Ведущий в эфире новостной программы зачитал выдержки из советов разведки прибалтийской республики, что вызвало смех гостей студии. Так, вычислить «потенциального шпиона из России» можно по военной, спортивной или туристической одежде в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками и униформой.

Кроме того, на шпиона укажут короткие волосы и атлетическое телосложение, а также неопрятный вид и нечистоплотность. По мнению ведущего, данное описание кажется карикатурным и даже глупым. При этом присутствующий в зале эксперт задался вопросом, как в Латвии собираются отличать русского от украинца.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен также высмеял рекомендации разведки Латвии. «Обоснованные опасения или массовый психоз?» — задался он вопросом, посоветовав латышам «поискать русских под кроватью».