Макрон допустил проведение референдума по вопросу разрешения эвтаназии

Во Франции захотели разрешить эвтаназию. Президент страны Эммануэль Макрон предложил провести общенациональный референдум по этому вопросу, пишет «Взгляд».

Предложение о легализации эвтаназии в случае неизлечимой болезни может быть выдвинуто на референдум, чтобы люди самостоятельно приняли решение о судьбе закона, заявил Макрон.

Закон вызвал споры в обществе, где выразили мнение, что им могут начать злоупотреблять. «Станет проще просить о смерти, чем об оказании врачебной помощи. Это противоречит концепции человеческого братства. Обществу нужны паллиативные услуги, а не закон об эвтаназии», — заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Была высказана и альтернативная точка зрения. Так, министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен выступила за эвтаназию, назвав процедуру «альтернативой невыносимым страданиям».

На сегодняшний день законы об эвтаназии уже приняты и действуют в Бельгии, Нидерландах, Канаде, Новой Зеландии и некоторых других странах — где-то с ограничениями, где-то процедура доступна практически для всех.

Ранее в Эквадоре легализовали эвтаназию. Сообщалось, что Конституционный суд постановил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни.