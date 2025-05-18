Врач раскрыл эффективную стратегию борьбы с запорами

Колопроктолог Романов: Избавиться от запоров поможет изменение образа жизни

Считающиеся безобидными запоры повышают риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта, предупредил колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Станислав Романов. Эффективную стратегию борьбы с этой проблемой он раскрыл «Ленте.ру».

Врач объяснил, что сначала необходимо выяснить причину запора, а затем уже решать проблему. В связи с этим первым шагом в лечении систематических нарушений опорожнения кишечника он назвал комплексное обследование, включающее колоноскопию. Это исследование необходимо для исключения рака толстой кишки.

Если никаких патологий, влияющих на моторику кишечника, не обнаружено, поможет избавиться от запоров изменение образа жизни и прежде всего питания, считает Романов.

Ключевым фактором нормальной работы кишечника является достаточное количество растительной клетчатки в рационе. Это именно то, что отвечает за формирование каловой массы Станислав Романов колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук

Также, по словам Романова, важную роль играет физическая активность. В доказательство своих слов он привел исследование, доказавшее, что ходьба стимулирует работу кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Пурна Кашьяп заявила, что у некоторых людей метеоризм может сопровождаться болью. По ее словам, с неприятными ощущениями в ЖКТ зачастую сталкиваются люди с синдромом раздраженного кишечника и целиакией — непереносимостью глютена.

