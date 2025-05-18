ВСУ начали проверку после слов комбата о «дебильных задачах» на Курщине

ВСУ начали проверку после слов комбата Ширшина о дебильных задачах на Курщине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о создании рабочей группы для детального изучения высказывания командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александра Ширшина. Об этом сообщает РБК.

Ранее Ширшин обвинил руководство ВСУ в «дебильных задачах», повлекших неоправданные потери личного состава в Курской области. На этом фоне комбат подал рапорт на увольнение из рядов украинской армии.

Представители Генштаба ВСУ пообещали досконально изучить все приказы и распоряжения руководителей подразделений, участвовавших во вторжении в российский регион. «По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», — говорится в заявлении.

Ширшин утверждал, что оценка украинскими военными реального положения дел на Курщине «не соответствовала ни действительности, ни возможностям» подразделений ВСУ. С учетом этого он назвал «бестолковыми» приказы руководителей частей украинской армии, солдаты которых участвовали в операции по захвату Курской области. «Потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему, — посетовал Ширшин. До этого он утверждал, что моральный дух ВСУ за последние три года в значительной степени упал. По его словам, ряд украинских солдат не понимают, почему они должны продолжать воевать.