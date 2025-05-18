За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников

Губернатор Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 48 беспилотников, 29 из которых удалось сбить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По информации Гладкова, атакам подверглись 33 населенных пункта. Также по области было выпущено 78 боеприпасов. О пострадавших среди населения или российских военнослужащих не сообщается.

Известно, что в городе Шебекино, селах Бессоновка, Кучуевке и Первомайском были повреждены объекты инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах пострадали частные домовладения.

Накануне празднования Дня Победы украинские силы атаковали Белгородскую область десятками беспилотников. Замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц был ранен при ударе ВСУ по зданию правительства.