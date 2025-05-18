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09:38, 18 мая 2025Россия

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников

Губернатор Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Ольга Коровина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 48 беспилотников, 29 из которых удалось сбить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По информации Гладкова, атакам подверглись 33 населенных пункта. Также по области было выпущено 78 боеприпасов. О пострадавших среди населения или российских военнослужащих не сообщается.

Известно, что в городе Шебекино, селах Бессоновка, Кучуевке и Первомайском были повреждены объекты инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах пострадали частные домовладения.

Накануне празднования Дня Победы украинские силы атаковали Белгородскую область десятками беспилотников. Замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц был ранен при ударе ВСУ по зданию правительства.

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