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15:34, 18 мая 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил нового Папу Римского

Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за внимание к украинцам
Ольга Коровина

Фото: Alessandra Tarantino / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность новому Папе Римскому Льву XIV за внимание к украинцам. Об этом он написал в Telegram.

18 мая Зеленский прибыл в Ватикан вместе с другими мировыми лидерами, чтобы принять участие в церемонии интронизации нового понтифика.

«Мы благодарны за слова о необходимости мира, за внимание к Украине, нашим людям. Каждая нация заслуживает жизни в покое и безопасности», — написал украинский политик в своей публикации. Зеленский также поздравил нового Папу с началом его «особой миссии».

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV проведет встречу с Зеленским.

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