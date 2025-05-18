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14:41, 18 мая 2025Мир

В Ватикане анонсировали встречу Папы Римского и Зеленского

Папа Римский Лев XIV проведет встречу с Зеленским
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Папа Римский Лев XIV проведет сегодня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

«Сегодня Папа Римский примет на аудиенции его превосходительство господина Владимира Зеленского, президента Республики Украина», — анонсировано в расписании аудиенций понтифика 18 мая.

Помимо украинского лидера в этот день Папа Лев XIV пообщается с президентом Перу Диной Болуарте. Родившийся в США понтифик имеет не только американское, но и перуанское гражданство.

Владимир Зеленский и Дина Болуарте вместе с другими мировыми лидерами прибыли сегодня в Ватикан на церемонию интронизации нового Папы Римского. Российскую делегацию возглавил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

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