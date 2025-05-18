Министр культуры России не смогла участвовать в церемонии интронизации Папы Римского

Министр культуры РФ Любимова не смогла участвовать в интронизации Папы Льва XIV

Министр культуры России Ольга Любимова не смогла прибыть в Ватикан и участвовать в церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

«Ольга Любимова не смогла принять участие в инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута», — отметили в агентстве.

Тем не менее российская делегация приняла участие в инаугурационной церемонии. Ее возглавил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Церемония интронизации понтифика уже подходит к концу. Она началась утром в воскресенье, 18 мая. Папа Лев XIV отслужил мессу и получил знаки отличия папской власти.