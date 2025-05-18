Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Лев XIV официально вступил в должность Папы Римского

Лев XIV официально вступил в должность Папы Римского. Прямую трансляцию ведет пресс-служба Святого престола на официальном YouTube-канале.

Понтифик получил «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами), которые являются символами папской власти и знаменуют официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Церемония интронизации нового Папы Римского прошла в Ватикане. На нее собрались тысячи человек со всего мира, в том числе заметили короля Испании Филиппа VI, короля Бельгии Филиппа, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, в Ватикане присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Россию на инаугурационной церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.