Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 18 мая 2025Мир

Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Лев XIV официально вступил в должность Папы Римского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лев XIV официально вступил в должность Папы Римского. Прямую трансляцию ведет пресс-служба Святого престола на официальном YouTube-канале.

Понтифик получил «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами), которые являются символами папской власти и знаменуют официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Церемония интронизации нового Папы Римского прошла в Ватикане. На нее собрались тысячи человек со всего мира, в том числе заметили короля Испании Филиппа VI, короля Бельгии Филиппа, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, в Ватикане присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Россию на инаугурационной церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    Назван способ убрать жир внизу живота

    Жители Челябинска сообщили о падении самолета

    Дело возбудили по факту повреждения мемориала героям войны в российском регионе

    Российского оперативника задержали за взятку в один миллион рублей от свидетеля

    На Украине сообщили о похищении ветерана работниками ТЦК

    В России студент проткнул ножом восьмиклассника

    Расчеты средств ПВО сбили три дрона над Крымом

    Стали известны планы Путина на неделю

    Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости