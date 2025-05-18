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20:00, 18 мая 2025Мир

Зеленский снова обратился к Трампу за военной помощью

Зеленский направил Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к лидеру США Дональду Трампу, направив ему письмо с просьбой об оказании Киеву военно-промышленной помощи, передает РИА Новости.

В офисе Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио раскрыли содержимое письма.

Уточняется, что речь идет о новых предложениях о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.

Ранее газета The Guardian опросила ряд украинских чиновников, которые заявили, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет при отсутствии помощи Киеву со стороны США.

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