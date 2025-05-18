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22:05, 18 мая 2025Бывший СССР

Житель Херсонской области пострадал из-за обстрела ВСУ

Сальдо: Житель Новой Каховки пострадал из-за обстрела ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Утром 18 мая из-за обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель 1980 года рождения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Мужчина 1980 года рождения получил минно-взрывную травму. Он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован», — уточнил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что также в Новой Каховке были повреждены три многоквартирных дома, магазин, кафе, дом культуры и газопровод. Также под обстрел попали еще девять населенных пунктов Херсонской области, заключил Сальдо.

Ранее глава региона заявил, что попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер.

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