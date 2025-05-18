Жители российской многоэтажки пожаловались на кроличий беспредел

Mash: Жители многоэтажки в Урае пожаловались на буйное поведение кроликов

Жители многоэтажки, распложенной в российском городе Урай, пожаловались на буйное поведение кроликов, которых разводит женщина, не проживающая в доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подобный беспредел, как уточняется, происходит в одном из домов микрорайона 2А. В одном из помещений животные разгрызли картонные коробки, повалив некоторых из них на пол. Содержимое некоторых из коробок было буквально выпотрошено белыми пушистыми зверьками.

Жители дома жалуются, что хозяйка, занимающаяся разведением кроликов, не оказывает им должного ухода. Более того, женщина, как уточняется, даже не проживает в этом многоквартирном доме. Своим питомцам, утверждают очевидцы, она дает просроченную еду. Жильцы обратились за помощью к городской администрации, однако власти населенного пункта не смогли устранить проблему. «Вокруг стоит вонища, кролики постоянно шумят, а решить проблему не получается», — сказано в материале.

Ранее на чрезмерное количество животных в одной из квартир пожаловались жители многоэтажного дома в Омске на улице Лукашевича. В результате неконтролируемого разведения кошек помещение, в котором содержались питомцы, превратилось в антисанитарную зону. Местный суд в итоге обязал женщину избавиться от десяти кошек и привести квартиру в надлежащее состояние.