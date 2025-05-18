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21:59, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Журналист отметил возможную новую тактику украинских военкомов

Журналист Боуз: Неизвестные затащили прохожего в микроавтобус в Одессе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Неизвестные в гражданской одежде, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), затащили прохожего в микроавтобус в Одессе. Возможную новую тактику военкомов отметил журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«"Неизвестные гражданские" похитили мужчину на Разумовской в ​​Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. (...) Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами», — написал Боуз.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали 53-летнего мужчину, перенесшего микроинфаркт. Экс-боец отметил, что ТЦК массово призывают непригодных по возрасту и здоровью.

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