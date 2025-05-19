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13:10, 19 мая 2025Силовые структуры

14-летняя последовательница битцевского маньяка рассказала о расправе над девочкой

СК показал видео с признанием 14-летней жительницы Бердянска в убийстве девочки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

В расправе над 7-летней девочкой призналась 14-летняя жительница Бердянска Запорожской области. На допросе она рассказала об обстоятельствах преступления. Оперативное видео предоставили Ленте.ру в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах задержанная говорит, что встретила девочку, ударила ее несколько раз по голове и выбросила молоток. Сотрудники СК ищут в лесу орудие преступления.

Задержанная оказалась последовательницей «битцевского маньяка», она оставила возле тела записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, вечером 16 мая она встретила на улице девочку и предложила ей прогуляться. Во время прогулки подозреваемая нанесла жертве не менее трех ударов молотком по голове. От открытой черепно-мозговой травмы девочка не выжила.

На допросе подозреваемая рассказала еще о нескольких жертвах. Следователи их разыскивают. Девушке назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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