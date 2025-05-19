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11:33, 19 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

В Бердянске задержали фанатку «битцевского маньяка» за убийство малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Бердянске задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Shot.

По данным канала, 16 мая в Бердянске пропала 7-летняя девочка. Около пяти часов вечера она вышла погулять с подружками во двор своего дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали поиски и на следующий день обнаружили ее в лесу рядом с местным заводом.

Полицейские оперативно задержали подозреваемую, ей оказалась 14-летняя школьница. Она оказалась фанаткой «битцевского маньяка» и расправилась с несовершеннолетней ударом молотка по голове, а затем оставила возле тела записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

Ранее сообщалось, что «битцевский маньяк» решил признаться еще в 11 расправах.

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