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14:19, 19 мая 2025Силовые структуры

СК рассказал об экспертизах по делу 14-летней последовательницы битцевского маньяка

В Бердянске СК назвал экспертизы по делу 14-летней фанатки битцевского маньяка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи рассказали об экспертизах по уголовному делу 14-летней жительницы Бердянска — последовательницы битцевского маньяка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

СК назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Сейчас следователи-криминалисты разыскивают потерпевших.

Ранее сообщалось, что на допросе подозреваемая школьница рассказала о еще нескольких жертвах.

Полицейские задержали фигурантку по подозрению в расправе над семилетней девочкой, которая пропала 16 мая в Бердянске. Она вышла на прогулку с подружками во двор своего дома около пяти часов вечера и не вернулась. На следующий день ее обнаружили в лесу рядом с местным заводом.

Подозреваемая рассказала правоохранителям, что является фанаткой «битцевского маньяка» и расправилась с девочкой ударом молотка по голове, а затем оставила возле тела записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

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