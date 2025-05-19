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11:45, 19 мая 2025Ценности

47-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала снимок, на котором предстала топлес. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» снялась напротив зеркала с резной рамой. На фото артистка предстала без одежды, прикрыв руками обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.

В марте 47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа. Знаменитость надела очки с прозрачными линзами и положила книгу на грудь.

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