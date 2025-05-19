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20:45, 19 мая 2025Ценности

50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudkovskayaofficial

Пользователи сети высмеяли российского музыкального продюсера Яну Рудковскую из-за обилия фотошопа на пляжном снимке. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором предстала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. При этом оказалось, что изделие оформлено белыми лямками и логотипом французской марки. На размещенных фото видно, что Рудковская позировала перед камерой в массивных солнцезащитных очках и с небольшой сумкой.

Подписчики решили оценить пост звезды и уличили ее в использовании фильтров и инструментов фотошопа. «Ноги неожиданно стали длинными», «Фотошоп на сегодняшний день никто не отменял», «В море с сумочкой — очень смешно. Еще смешнее эта тонна фотошопа», «Вас прям не узнать», «Зашла в комментарии почитать про фотошоп», — высказывались они.

В апреле фигурист Евгений Плющенко запечатлел на камеру Яну Рудковскую во время отдыха со словами «какая красотка».

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