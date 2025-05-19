Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 19 мая 2025Ценности

54-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике на яхте

Телеведущая Аманда Холден показала фигуру в слитном купальнике на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном образе на яхте. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала, стоя у мыса судна, на фото в белом слитном купальнике на широких бретелях. Кроме того, она распустила влажные от воды светлые волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, ожерелье, кулон с цепочкой и несколько браслетов.

В апреле 54-летняя телеведущая снялась в мини-платье с откровенными вырезами. Знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в открытых туфлях с сияющими камнями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

    Российский военный в одиночку удерживал позицию в бою с ВСУ

    Осужденный организатор смертельного восхождения на вершину Эльбруса обжаловал приговор

    Украина за ночь выпустила по России свыше трех десятков беспилотников

    54-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике на яхте

    Российский боец раскрыл потери ВСУ под Богатырем

    В Госдуме сообщили россиянам о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

    Российский боец отбил рукой дрон ВСУ для спасения сослуживцев

    Тренер дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем

    Мужчины вспомнили свои самые странные поступки ради секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости