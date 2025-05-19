Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Новооленовку в ДНР

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Речь идет о населенном пункте Новооленовка, уточнили в военном ведомстве. Его заняли бойцы группировки войск «Центр».

В ходе боевых действий на указанном направлении украинские войска за сутки потеряли до 455 человек, а также четыре единицы бронетехники.

Ранее Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск села Богатырь в ДНР. Позже были опубликованы кадры из населенного пункта, на которых можно увидеть разрушенные здания и брошенную на улицах бронетехнику. Также на кадры попал развевающийся над Богатырем российский триколор.