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12:04, 19 мая 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Новооленовку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Речь идет о населенном пункте Новооленовка, уточнили в военном ведомстве. Его заняли бойцы группировки войск «Центр».

В ходе боевых действий на указанном направлении украинские войска за сутки потеряли до 455 человек, а также четыре единицы бронетехники.

Ранее Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск села Богатырь в ДНР. Позже были опубликованы кадры из населенного пункта, на которых можно увидеть разрушенные здания и брошенную на улицах бронетехнику. Также на кадры попал развевающийся над Богатырем российский триколор.

ЖЗЛ
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