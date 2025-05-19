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16:57, 19 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин назвал число жертв в России от обстрелов ВСУ

Бастрыкин: СК установил гибель 621 жителя РФ от обстрелов ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК раскрыли число возбужденных дел по фактам атак ВСУ на российские регионы

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Следователи установили гибель 621 мирного жителя России в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме, глава СК назвал число пострадавших от ударов украинской армии. Среди погибших 38 детей, еще 249 несовершеннолетних были ранены. Всего от обстрелов пострадали 3217 граждан. Возбуждено свыше трех тысяч уголовных дел по фактам обстрелов ВСУ.

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