В СК раскрыли число возбужденных дел по фактам атак ВСУ на российские регионы

СК возбудил более 3 тыс. дел по фактам атак ВСУ на российские регионы

Следственный комитет (СК) России возбудил более трех тысяч уголовных дел по фактам атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Хlll Петербургском международном юридическом форуме, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Бастрыкин сказал, что наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. По данным следствия, в результате обстрелов российской территории не выжил 621 мирный житель.

Ранее глава СК сообщил, что российские суды за два месяца рассмотрели уголовные дела в отношении 23 наемников.