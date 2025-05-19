Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:20, 19 мая 2025Силовые структуры

В СК раскрыли число возбужденных дел по фактам атак ВСУ на российские регионы

СК возбудил более 3 тыс. дел по фактам атак ВСУ на российские регионы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил более трех тысяч уголовных дел по фактам атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Хlll Петербургском международном юридическом форуме, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Бастрыкин сказал, что наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. По данным следствия, в результате обстрелов российской территории не выжил 621 мирный житель.

Ранее глава СК сообщил, что российские суды за два месяца рассмотрели уголовные дела в отношении 23 наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные задачи». Бойцы ВСУ массово жалуются на ситуацию в Сумской и Харьковской областях. Чем вызвано их недовольство?

    Назван расширенный состав сборной России по футболу на июньские матчи

    Россиянин получил ранение головы после обстрела ВСУ

    Роботакси Tesla будут управлять удаленно

    По указу аферистов школьник сжег автомобили россиян с георгиевскими лентами и попался

    Туристка отправилась в поход в Азии и не выжила из-за горной болезни

    Стармер и фон дер Ляйен договорились об устранении последствий Брексита

    На Солнце произошла мощная вспышка

    В США рассказали о борьбе «за уши Трампа»

    В Ереване появится памятник Шарлю Азнавуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости