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17:04, 19 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о помощи ИИ в раскрытии убийств Татарского и Дугиной

Бастрыкин: Технологии ИИ помогли раскрыть убийства Дугиной и Татарского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Искусственный интеллект (ИИ) помог раскрыть дела об убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы СКР, алгоритмы ИИ также использовались при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина и ведущего Владимира Соловьева.

Ранее сообщалось, Бастрыкин раскрыл число иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его оценке, на стороне противника воюют почти 10 тысяч наемников.

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