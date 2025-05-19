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18:24, 19 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин захотел посадить робота

Глава СКР Бастрыкин предложил присесть роботу-приставу на Петербургском форуме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Абзац»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума пообщался с роботом-приставом. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, глава СКР и робот Арди сначала представились друг другу, после чего электронный пристав сообщил, что на форуме у него две задачи: развлечение посетителей и консультация по юридическим вопросам. Выслушав искусственный интеллект, Бастрыкин спросил: «Вот так присесть можешь?» И немедленно продемонстрировал, как правильно выполняется упражнение.

Робот-пристав никак не отреагировал на поступок председателя СКР, а вот разработчики пояснили, что пока Арди не умеет выполнять упражнения. Бастрыкин пожелал команде удачи и порекомендовал научить свое детище приседать.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал о помощи ИИ в раскрытии убийств Татарского и Дугиной.

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