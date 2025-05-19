Белоусов поздравил военных со взятием населенного пункта в ДНР

Глава Министерства обороны (МО) Андрей Белоусов поздравил военнослужащих со взятием под контроль населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, в очередной раз подтверждая, что по праву носит почетное наименование "гвардейское"», — приводит пресс-служба слова министра обороны.
Белоусов подчеркнул, что более 3800 бойцов наградили государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов. При этом двоим бойцам присвоили звание Героя России.
О взятии под контроль донецкого села Богатырь ранее отчиталось Минобороны России.