Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 19 мая 2025Россия

Белоусов заявил о значительных потерях ВСУ

Глава МО РФ Белоусов заявил о значительных потерях ВСУ на шахтерском направлении
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства обороны России (МО РФ) Андрей Белоусов заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шахтерском направлении, передает ТАСС.

Он отметил, что там уверенно продвигается 36-я бригада. Министр поздравил военнослужащих из этого подразделения с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики.

За мужество и героизм, проявленные при взятии семи населенных пунктов, более 3800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя России, подчеркнул Белоусов.

До этого глава Минобороны России поздравил занявших населенный пункт Торское.

Тогда он подчеркнул, что почти 10 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

    Жителей Ленобласти оштрафовали на миллионы рублей за неправильно выброшенный мусор

    Украину сравнили с концлагерем

    Банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими

    Французская разведка ответила на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

    Умер легендарный хореограф Григорович

    Мари Краймбрери и Дава стали родителями

    Промышленности Украины предрекли развал и стагнацию

    В Кремле прокомментировали слова Дурова о влиянии Франции на выборы в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости