Глава МО РФ Белоусов заявил о значительных потерях ВСУ на шахтерском направлении

Глава Министерства обороны России (МО РФ) Андрей Белоусов заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шахтерском направлении, передает ТАСС.

Он отметил, что там уверенно продвигается 36-я бригада. Министр поздравил военнослужащих из этого подразделения с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики.

За мужество и героизм, проявленные при взятии семи населенных пунктов, более 3800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя России, подчеркнул Белоусов.

До этого глава Минобороны России поздравил занявших населенный пункт Торское.

Тогда он подчеркнул, что почти 10 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами.