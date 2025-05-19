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08:22, 19 мая 2025Силовые структуры

Бездомный надругался над шестилетней девочкой на российском кладбище и получил срок

В Кузбассе осудили на 16 лет бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кемеровской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Мариинска, надругавшегося над шестилетней девочкой на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту б части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 4 ноября 2024 года мужчина заманил незнакомую девочку на кладбище. Там он домогался ее. Вскоре осужденный услышал крики матери потерпевшей, которая искала дочь. Тогда он сбежал. Фигурант дела — бездомный, он уговорил девочку пойти с ним, предложив конфеты, уточняет РИА Новости.

Ранее на Алтае трое подростков изнасиловали пятиклассницу и сняли это на видео.

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