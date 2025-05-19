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12:10, 19 мая 2025Силовые структуры

Больше тонны прекурсоров наркотиков пытались ввезти в Россию под видом одежды

ФТС: 1,2 тонны прекурсоров для метадона пытались ввезти в Нижегородскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФТС России

Сотрудники таможни пресекли ввоз в Нижегородскую область 1,2 тонны прекурсоров для изготовления метадона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ФТС, указанного количества прекурсоров хватило бы для производства 4,3 миллиона доз запрещенного вещества на общую стоимость 7 миллиардов рублей. Нелегальный груз наркокурьеры пытались выдать за одежду, косметику и посуду.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде прекурсоров и сильнодействующих веществ. Вся химия изъята.

Ранее таможенники обнаружили партию кокаина на полмиллиарда рублей, которая прибыла в порт Петербурга вместе с бананами из Эквадора.

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