Бывших членов банды из российского региона приговорили к суровым срокам

В Великом Новгороде суд дал бывшим членам банды от 18 до 24 лет колонии

Новгородский областной суд Великого Новгорода приговорил пятерых бывших членов банды к заключению на срок от 18 до 24 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие и суд установили, что в июле 2002 года криминальный авторитет создал в Великом Новгороде вооруженную группу, в которую вошли пять человек: Сергей Заботин, Андрей Козлов, Андрей Орлов, Валерий Рыбаков и Сергей Сергеев. Они нападали на жителей региона, чтобы получить контроль над коммерческими структурами области.

В частности, в 2002 году Сергеев и Козлов по заданию руководителя банды открыли стрельбу на поражение по директору ООО «Северо-Западный инвестиционно-промышленный центр», а в 2005 году Рыбаков, Орлов, Заботин и Сергеев расправились с предпринимателем, который занимался лесозаготовками. Также в 2009 году Сергеев лишил жизни директора ООО «Дюкавто».

Ранее сообщалось, что банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими.

