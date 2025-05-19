Банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими

В Екатеринбурге пройдет суд над бандой, устроившей кровавую расправу

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пятерых участников банды, беспричинно устроившей кровавую расправу над прохожими. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года компания молодых людей вышла из кафе на улице Сухоложской в Екатеринбурге и столкнулась с четверыми незнакомцами. Без всякого повода обвиняемые начали избивать их кулаками, ногами и пластиковыми трубами, подобранными на месте. Один из нападавших — мужчина 1997 года рождения — внезапно достал нож и нанес удары двум потерпевшим. Один из них не выжил, второго удалось спасти. После преступления банда скрылась.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что трое злоумышленников пытались скрыться в Челябинской области, но их все равно удалось задержать. Двух других поймали в Екатеринбурге.

Мужчины в возрасте от 20 до 37 лет проходят обвиняемыми по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Один из них еще обвиняется по статьям 30, 105 и 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое россиян предстанут перед судом по делу о покушении на директора базы отдыха.