Два россиянина предстанут перед судом за покушение на директора базы отдыха

В Екатеринбурге двое россиян предстанут перед судом по делу о покушении на директора базы отдыха. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По данным следствия, в ночь на 17 декабря 2024 года на базе отдыха находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые поругались с директором заведения. Из-за малозначительного повода мужчины избили владельца и причинили ему серьезные телесные повреждения. Мужчина выжил благодаря своевременному вмешательству медиков.
Личности злоумышленников установили благодаря вмешательству регионального управления ФСБ. Вскоре они были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены на допрос. Допрошено более 20 свидетелей, проведено 5 очных ставок, назначены и проведены 3 судебно-медицинские экспертизы.
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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