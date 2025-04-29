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10:01, 29 апреля 2025Силовые структуры

Два россиянина предстанут перед судом за покушение на директора базы отдыха

В Екатеринбурге два россиянина пойдут под суд за покушение на главу базы отдыха
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге двое россиян предстанут перед судом по делу о покушении на директора базы отдыха. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в ночь на 17 декабря 2024 года на базе отдыха находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые поругались с директором заведения. Из-за малозначительного повода мужчины избили владельца и причинили ему серьезные телесные повреждения. Мужчина выжил благодаря своевременному вмешательству медиков.

Личности злоумышленников установили благодаря вмешательству регионального управления ФСБ. Вскоре они были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены на допрос. Допрошено более 20 свидетелей, проведено 5 очных ставок, назначены и проведены 3 судебно-медицинские экспертизы.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ранившего пятерых покупателей во время резни в магазине россиянина отправят на лечение.

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