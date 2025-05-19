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10:22, 19 мая 2025Экономика

Часть россиян предупредили о ливнях с грозами и штормом

Вильфанд: Ливни с грозой и сильным ветром ожидаются в Сибири и на Кавказе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Ливни с грозой и сильным ветром ожидаются в Сибири и на Кавказе с понедельника, 19 мая. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По информации синоптика, сегодня на Новосибирскую область обрушатся сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. В Алтайском крае прогнозируются ливень, гроза и шторм — ветер будет разгоняться до 23 метров в секунду. В Республике Алтай он будет дуть еще сильнее, со скоростью до 25 метров в секунду. Помимо этого, в регионе ожидаются дождь и гроза. Аналогичная погода в понедельник будет и в Кузбассе, где пройдут грозы и сильные дожди, а шквалистый ветер будет усиливаться до 22 метров в секунду.

Кроме того, отметил специалист, 19 мая и в ночь на 20 мая в южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве будут ливни, грозы и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду. В Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне прогнозируются ливни с грозой, градом и штормом до 25 метров в секунду. В связи с этим уровень воды в горных реках будет подниматься до неблагоприятных отметок, вероятны подтопления, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь и порывистый ветер. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 16 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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