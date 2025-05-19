Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Тишковец: В Москве в понедельник ожидаются дождь и до 16 градусов тепла

В Москве в понедельник, 19 мая, ожидается кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик также отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем.

«Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 — плюс 16, по области плюс 12 — плюс 17 градусов», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.

Накануне Тишковец заявил, что похолодание прогнозируется на уже наступившей неделе в Центральной России. В частности, ночью температура воздуха будет опускаться до плюс 8 — плюс 13 градусов. Также, по словам синоптика, метеорологическое лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая в столице ожидается до плюс 28 градусов.