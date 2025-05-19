Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 19 мая 2025Экономика

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Тишковец: В Москве в понедельник ожидаются дождь и до 16 градусов тепла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве в понедельник, 19 мая, ожидается кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик также отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем.

«Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 — плюс 16, по области плюс 12 — плюс 17 градусов», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.

Накануне Тишковец заявил, что похолодание прогнозируется на уже наступившей неделе в Центральной России. В частности, ночью температура воздуха будет опускаться до плюс 8 — плюс 13 градусов. Также, по словам синоптика, метеорологическое лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая в столице ожидается до плюс 28 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня на Украине

    Число компаний с китайским капиталом в России взлетело

    Пожилая пара поделилась необычным способом сделать сексуальную жизнь ярче

    Российская школьница попала в реанимацию после слов о весе

    Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

    Леонков предположил летнее наступление ВС России

    Боевики «Айдара» сбежали с позиций у границы с Днепропетровской областью

    Названа новая линия фронта в конфликте на Украине

    Бездомный надругался над шестилетней девочкой на российском кладбище и получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости