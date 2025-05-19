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12:54, 19 мая 2025Экономика

Части россиян пообещали 30-градусную жару в конце недели

Вильфанд: В степных районах Крыма к концу недели ожидается до плюс 31 градуса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К концу текущей недели в некоторых районах Крыма и Краснодарского края температура составит плюс 27-31 градус. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Речь идет о побережье Черного моря, а также степных районах Крыма. По словам синоптика, причиной столь высоких температур станет влияние антициклона. «В степных районах Крыма в ближайшие дни (...) осадков не ожидается, а температура составит до 31 градуса тепла. Но на крымском побережье температура будет в диапазоне плюс 26-27 градусов, очень хорошая погода. И это же касается и побережья Черного моря в Краснодарском крае, там — до плюс 27-29 градусов», — поделился информацией специалист.

Эксперт также рассказал, что в ближайшие дни на юге Западной Сибири, напротив, ожидается сильное похолодание — столбики термометров там покажут на 8-10 градусов меньше, чем на прошлой неделе. Однако с четверга, 22 мая, благодаря восстановлению переноса жарких воздушных масс температура вновь начнет превышать 30-градусные отметки.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшую пятницу воздух в Москве прогреется до значений, скорее характерных для июня. Так, жителям столицы стоит ждать потепления до плюс 26 градусов.

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