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11:13, 19 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: 23 мая в Москве ожидается до плюс 26 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В пятницу, 23 мая, воздух в Москве прогреется до июньских значений. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, с четверга, 22 мая, показатели температуры в Москве и Подмосковье начнут возвращаться к климатической норме, характерной для мая: ночью температура составит около плюс 10 градусов, днем — примерно плюс 20 градусов, а на юге Московской области — до плюс 24. «В пятницу произойдет резкий "всплеск" южного ветра, южного потока. И температура уже будет июньская — плюс 21-26 градусов», — отметил специалист. В субботу, 24 мая, уточнил он, значения вновь вернутся к норме, прогнозируется плюс 17-22 градуса.

Эксперт также подчеркнул, что прогнозы о том, что в конце мая прогнозируется очень холодная погода, не оправдываются. «На следующей неделе прогнозируется понижение температуры, но не до таких значений, которые вызывали бы желание поежиться. Будет майская погода с отклонениями от нормы в разумных пределах», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в понедельник, 19 мая, в Москве ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 16 градусов.

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