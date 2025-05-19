Число пострадавших из-за ударов ВСУ по машинам в российском регионе резко выросло

Гладков: Еще пять человек пострадали из-за ударов ВСУ по машинам под Белгородом

В Белгородской области резко выросло число пострадавших из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинам. Еще о пяти раненых сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в поселке Дружба Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль водитель получил множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В Бессоновке беспилотник ударил по машине на территории коммерческого предприятия. У пострадавшего диагностировали ранения шеи, спины, грудной клетки и рук.

Кроме того, в селе Графовка сразу трое мирных жителей пострадали при атаке дрона по машине возле социального объекта. Женщину со множественными осколочными ранениями головы и рук доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще двоих — мужчину с осколочным ранением поясницы и женщину с баротравмой — бригады скорой помощи везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино мирная жительница стала жертвой взрыва в результате атаки беспилотника по автомобилю. Еще одна находившаяся в транспортном средстве россиянка получила множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.