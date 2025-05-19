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10:14, 19 мая 2025Россия

Украинский беспилотник подорвал машину с двумя женщинами внутри в российском городе

Гладков: Мирная жительница стала жертвой атаки дрона ВСУ на машину в Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница стала жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон ударил по легковой машине с двумя женщинами внутри. В результате взрыва одна из них получила смертельные травмы. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

Вторая находившаяся в автомобиле россиянка доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. «У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по автобусу в Шебекино. В результате водитель получил ранения в области живота и ног. Оценка его состояния врачами не приводится. Повреждены два транспортных средства.

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