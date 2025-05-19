Россия пожаловалась в ВТО на корректирующий углеродный механизм ЕС

Россия запустила подачу жалобы в ВТО на корректирующий углеродный механизм ЕС

Минэкономразвития России сообщило о запросе во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с Евросоюзом по вопросу его пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ).

Такой шаг является первым этапом формальной процедуры урегулирования разногласий в рамках ВТО. Он необходим, чтобы сформировать иск в организацию для разрешения противоречий.

Глава ведомства Максим Решетников объяснил, что ПКУМ нарушает интересы России вне санкций, введенных после начала боевых действий на Украине, потому что распространяется на всю цепочку товаров и затрагивает интересы российских производителей.

Российская сторона полагает, что углеродный механизм ограничивает доступ на рынок Евросоюза, при этом для региона он является неконкурентным способом сохранить рынок. По мнению Минэкономразвития, Европа борется не с изменением климата, а с проблемой переноса европейских производств в третьи страны.

«ЕС пытается навязать всему миру стандарты, которые выгодны только Брюсселю. Борьба с изменениями климата — в данном случае лишь предлог», — утверждает Решетников.

По его словам, Россия много лет поднимала вопрос по поводу несоответствия борьбы с глобальным потеплением правилам ВТО, но не находила понимания в Брюсселе. Если спор не будет урегулирован в течение 60 дней с даты подачи запроса, Москва имеет право передать спор на рассмотрение третейской группы.

ПКУМ предусматривает уплату экспортерами в Европу «углеродного налога», который эквивалентен выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей продукции. Таким образом, с точки зрения ЕС, речь идет об уравнивании условий. Целью механизма является сокращение выбросов для борьбы с глобальным потеплением.

Пошлины на ввоз углеродоемких товаров — цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии — начнут вводить с 2026 года.

Еще в 2021 году экологические группы Sandbag и E3GК подсчитали, что 2035 году станет главной жертвой европейского налога на углеродные выбросы, обойдя даже Китай.